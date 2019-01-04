Украина

В Виннице устроили зрелищный флешмоб в поддержку пленных моряков (фото, видео)

В Виннице военнослужащие воинской части 3028 Национальной гвардии Украины выстроились в форме украинского герба, а оркестр части исполнил Государственный гимн и Марш Военно-морских сил. Таким образом, военнослужащие продемонстрировали поддержку украинским морякам, захваченным в плен россиянами возле оккупированного Крыма.

Как сообщает naparise.com, флешмоб провели на площади Василя Стуса. Сообщается, что такой челлендж проводят военные по всей стране.

«Мы хотим выразить поддержку всем украинским морякам, которые на данный момент находятся и плену, и также их боевым собратьям, которые несут боевое дежурство на море, защищая наши морские границы, территории нашего государства. Хотим привлечь внимание общественности, чтобы показать, что наша сила — в единстве», — отметил заместитель командира по работе с личным составом 8-го полка оперативного назначения имени Ивана Богуна подполковник Виталий Соколюк.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на острове Хортица бойцы Нацгвардии в знак поддержки пленных украинских моряков выстроились в форме якоря и развернули 100-метровый флаг Украины.

Также сообщалось, что накануне Нового года Всемирное движение патриотов Украины предложило поддержать моряков, захваченных РФ в Черном море, украшая дома и новогодние ели желто-синими бумажными корабликами.





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