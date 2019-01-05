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На Фанар доставили текст Томоса об автокефалии для ПЦУ
В Стамбул (Турция) в резиденцию Вселенского патриарха привезли особый артефакт — пергамент с текстом о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
Текст на пергаменте появился стараниями знаменитого художника и каллиграфа иеромонаха Луки. Пергамент для Вселенского патриарха оформляли в Ксенофонтском монастыре на Афоне.
Украинская делегация во главе с митрополитом Епифанием уже прибыла на Фанар. Томос для Православной церкви Украины будет подписан 5 января и передан предстоятелю единой украинской поместной церкви 6 января. Торжественную церемонию Вселенский патриарх проведет во время литургии по случаю праздника Богоявления. Состоится процедура вручения Томоса в Патриаршем соборе Святого Георгия.
В Киеве увидеть Томос смогут все желающие — исторический документ будет выставлен в трапезном храме Софии Киевской.
Фото bigorski.org.mk
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