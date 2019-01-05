27.90 / 28.20 31.50 / 32.05
Киев: -3
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Фанар доставили текст Томоса об автокефалии для ПЦУ

8:29 5 января 2019   85
пергамент
Инф. «ФАКТОВ»

В Стамбул (Турция) в резиденцию Вселенского патриарха привезли особый артефакт — пергамент с текстом о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Текст на пергаменте появился стараниями знаменитого художника и каллиграфа иеромонаха Луки. Пергамент для Вселенского патриарха оформляли в Ксенофонтском монастыре на Афоне.

Украинская делегация во главе с митрополитом Епифанием уже прибыла на Фанар. Томос для Православной церкви Украины будет подписан 5 января и передан предстоятелю единой украинской поместной церкви 6 января. Торжественную церемонию Вселенский патриарх проведет во время литургии по случаю праздника Богоявления. Состоится процедура вручения Томоса в Патриаршем соборе Святого Георгия.

В Киеве увидеть Томос смогут все желающие — исторический документ будет выставлен в трапезном храме Софии Киевской.

Фото bigorski.org.mk

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

Киев
-3

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 746 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины