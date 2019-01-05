Украина

На Фанар доставили текст Томоса об автокефалии для ПЦУ

В Стамбул (Турция) в резиденцию Вселенского патриарха привезли особый артефакт — пергамент с текстом о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Текст на пергаменте появился стараниями знаменитого художника и каллиграфа иеромонаха Луки. Пергамент для Вселенского патриарха оформляли в Ксенофонтском монастыре на Афоне.

Украинская делегация во главе с митрополитом Епифанием уже прибыла на Фанар. Томос для Православной церкви Украины будет подписан 5 января и передан предстоятелю единой украинской поместной церкви 6 января. Торжественную церемонию Вселенский патриарх проведет во время литургии по случаю праздника Богоявления. Состоится процедура вручения Томоса в Патриаршем соборе Святого Георгия.

В Киеве увидеть Томос смогут все желающие — исторический документ будет выставлен в трапезном храме Софии Киевской.

Фото bigorski.org.mk

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter