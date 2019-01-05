Вселенский патриарх подписал Томос для Православной церкви Украины (фото, видео)

Украина

В субботу, 5 января, Вселенский патриарх Варфоломей в Патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Перед началом церемонии в храме прошел молебен, после чего патриарх Варфоломей, предстоятель ПЦУ Епифаний и президент Украины Петр Порошенко провели закрытые переговоры.

Томос с подписью Варфоломея

Уже 6 января состоится совместное богослужение Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля независимой Украинской поместной православной церкви. После Божественной литургии Томос об автокефалии ПЦУ будет вручен митрополиту Епифанию.

Как известно, текст Томоса на пергаменте был изготовлен каллиграфом, иеромонахом Лукой. В Киеве увидеть документ о предоставлении автокефалии ПЦУ смогут все желающие — исторический документ будет выставлен в трапезном храме Софии Киевской.

Напомним, 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор, где избрали главу УПЦ. Им стал митрополит Епифаний.

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