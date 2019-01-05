- 12:44 Вселенский патриарх подписал Томос для Православной церкви Украины
- 12:33 Жестокое убийство студенток в Харькове: названо имя подозреваемого
- 12:11 В Стамбуле проходит церемония подписания Томоса для ПЦУ: онлайн-трансляция
- 12:09 «Дело с фекалиями» в Одессе: появились новые детали
- 11:50 Когда украинцы смогут обменивать валюту в почтовых отделениях
- 11:47 Из Украины выдворили очередного криминального авторитета
- 11:12 В Харькове мужчина бросился в ледяную реку ради спасения собаки
- 11:00 Главу Роскосмоса не хотят пускать в США
- 10:30 В Украине выбрали слово 2018 года
- 10:06 Страшная катастрофа в США: автобус с ехавшими в Disney World детьми превратился в огненный шар
Вселенский патриарх подписал Томос для Православной церкви Украины (фото, видео)
В субботу, 5 января, Вселенский патриарх Варфоломей в Патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Перед началом церемонии в храме прошел молебен, после чего патриарх Варфоломей, предстоятель ПЦУ Епифаний и президент Украины Петр Порошенко провели закрытые переговоры.
Томос с подписью Варфоломея
Уже 6 января состоится совместное богослужение Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля независимой Украинской поместной православной церкви. После Божественной литургии Томос об автокефалии ПЦУ будет вручен митрополиту Епифанию.
Как известно, текст Томоса на пергаменте был изготовлен каллиграфом, иеромонахом Лукой. В Киеве увидеть документ о предоставлении автокефалии ПЦУ смогут все желающие — исторический документ будет выставлен в трапезном храме Софии Киевской.
Напомним, 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор, где избрали главу УПЦ. Им стал митрополит Епифаний.
Также читайте материал «ФАКТОВ»: Перед Объединительным собором мне говорили, что там возможны теракты, — Александр Саган.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...
Ветер: 6 м/с 3
Давление: 743 мм