Батька сбежал: попытку Путина захватить Беларусь изобразили меткой карикатурой

Мир

В последнее время появляется множество разной информации о планах Кремля присоединить Беларусь и создать так называемое Союзное государство. Впрочем, пока у президента Беларуси Александра Лукашенко получалось умело лавировать между Россией и Западом, получая дешевые энергоресурсы от РФ.

В декабре обстановка накалилась. По некоторой информации, Москва усилила давление на Минск и требовала создания Союзного государства. Перед Новым годом президенты РФ и Беларуси провели две личные встречи, которые впрочем не имели конкретного результата. Более того, после одной из них Лукашенко срочно уехал из Москвы, не пожелав поиграть с Путиным на Красной площади в хоккей.

Известный карикатурист Сергей Ёлкин изобразил это в своей новой работе.

Как сообщали «ФАКТЫ», власти России даже создали рабочую группу для объединения с Беларусью.

На днях радиостанция «Эхо Москвы» провела опрос среди своих читателей о том, кто должен возглавить Союзное государство. В этом опросе с уверенным отрывом Лукашенко победил Путина.

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