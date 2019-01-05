Томос наш! Следующая станция НАТО, — Ирина Геращенко

Украина

Подписание Томоса об автокефалии Православной церкви Украины произошло вопреки всем украинским оппозиционерам, которые заявляли о невозможности Соглашения об ассоциации с ЕС, получения безвиза и предоставления Украине американского оружия. Такое мнение в соцсети выразила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной группе ТКГ в Минске Ирина Геращенко.

Она напомнила, что пессимистические прогнозы о предоставлении Томоса делали не только в Москве, но и в Киеве, где некоторые политики просили «повременить с Томосом», чтобы только не Порошенко его получил.

«В своей злобе не понимая, что если провороним этот исторический шанс, то на столетие утратим возможность создания Поместной Церкви. Томос наш», — написала Геращенко, выразив надежду, что следующими важными достижениями Украины станут членство в ЕС и НАТО.

Одновременно политик поблагодарила всех коллег в парламентской оппозиции, кто поддерживал Соглашение об ассоциации с ЕС, получение безвиза, предоставление Украине американского оружия и Томоса об автокефалии, понимая, «что можно быть в оппозиции к власти, но нельзя - к стране».

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как украинцы отреагировали на подписание Томоса для ПЦУ.



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