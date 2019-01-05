Труп из чемодана в Днепре: названо имя погибшей девушки (фото, видео, 18+)

Происшествия

Стало известно имя девушки, тело которой в пятницу, 4 января, нашли в чемодане в городе Днепр. Напомним, бездомный с собакой в поисках макулатуры рылся в мусорных баках в районе проспекта Героев. Как мужчина позже рассказал полиции, он сразу же обратил внимание на большой дорожный чемодан, из которого виднелись длинные человеческие волосы. Бездомный вызвал правоохранителей.

На место выехали оперативники. Они достали чемодан из мусорного бака, положили его на землю, открыли и увидели, что внутри находится мертвая молодая женщина.

Как рассказали «ФАКТАМ» в полиции Днепропетровской области, из одежды на неизвестной были лишь синие джинсы, порванные на коленях, и лифчик. На шее — цепочка, а на пальце левой руки — кольцо с надписью «Спаси и сохрани». Также в полиции сказали, что на вид жертве может быть от 18 до 25 лет. Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

Информация о том, что на мертвой девушке были лишь джинсы и лифчик, всполошила жителей Днепра. Они начали писать в комментариях, что это уже не первый труп девушки в джинсах в районе Набережной.

«В декабре или ноябре на улице Гусенко уже находили тело молодой женщины, на которой из одежды были только джинсы. Неужели в Днепре завелся маньяк?» — написала жительница Днепра Мария Ивченко на странице Днепропетровской областной полиции. Вскоре этот комментарий был кем-то удален.

«ФАКТЫ» попытались выяснить, действительно ли в Днепре на улице Гусенко находили труп полуголой женщины. В выходные дни в полицию дозвониться не удалось. Поэтому искать информацию пришлось в интернете самостоятельно. Оказывается, действительно, в доме номер 17 по указанной улице был обнаружен труп девушки, которая была одета только в джинсы. Возраст и телосложение — примерно совпадают с данными девушки из чемодана на проспекте Героев. Да и улица Гусенко находится относительно недалеко от места обнаружения второго трупа.

Тело первой девушки со следами побоев на лице обнаружил консьерж. Убитая лежала на лестничной площадке между пятым и шестым этажами. Кровавый ручеек вел к двери одной из квартир. Приехавшие на место полицейские тогда задержали по подозрению в убийстве сожителя девушки, который был пьян.

Однако в том же районе было найдено тело еще одной девушки примерно того же возраста. 31 декабря мужчина увидел в воде неподалеку от ресторана Coast мертвую девушку. Она была одета прилично, но, несмотря на зиму, на ней не было куртки.

На данный момент «ФАКТЫ» пока не располагают информацией о том, установлена ли ее личность и было ли это происшествие квалифицировано как умышленное убийство. Несмотря на то, что о найденном трупе писали многие издания, на официальном сайте полиции Днепропетровской области об этом не было ни слова.

Правоохранители обратились к гражданам с просьбой помочь в опознании девушки из чемодана. В ориентировке говорилось, что потерпевшая была худощавой, у нее крашеные волосы русого цвета, нарощенные ресницы, тонкие дугообразные брови, длинные накладные красные ногти.

Полиция попросила тех, кто мог опознать девушку, сообщить об этом в Соборное отделение полиции ГУНП в Днепропетровской области по телефонам: (0562) 46−50−02, (097) 642−34−22.

Пока материал готовился к печати, «ФАКТАМ» стало известно, что девушка из чемодана опознана. По данным издания «Информатор», это Дарья Белоус и на момент смерти ей было 19 лет. Девушку якобы уже опознали родственники. Однако в полиции официального подтверждения этому пока нет.

Девушка родом из Харьковской области, а в Днепр приехала, когда поступила в колледж. Жила там же, в общежитии, и с момента приезда в город находилась под опекой социальных служб. По данным местного издания dnepr.news, ее родителей лишили родительских прав, после того как девушка в 17 лет была изнасилована.

Известно, что Новый год Дарья отмечала в Киеве, в четверг — 3 января — она в последний раз вышла на связь, сообщив, что с ней всех хорошо и она едет домой. Уже на следующий день ее телефон был отключен. С кем она праздновала, в какой компании, никто не знает. Поисками вероятных убийц активно занимаются правоохранители. Медики не исключают, что девушка могла скончаться от передозировки наркотиков.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве внутри Воздухофлотского моста был найден труп женщины.

Видео издания «Информатор»



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