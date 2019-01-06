Украина

Томос – фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины, — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко назвал получение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии еще одним Актом провозглашения независимости Украины. Об этом он написал в Twitter.

«Томос — фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины. Он укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан. Особенно тех, которые находились вне общения со вселенским православием и которых несправедливо клеймили неканоничностью», — написал он.

По словам президента, Вселенский патриарх Варфоломей услышал голос украинцев и их просьбы.

«Неутомимый труд Его Святейшества на духовной ниве навсегда останется в истории Церкви и в истории народов, особенно православных», — добавил Порошенко.

Президент отметил, что киевская христианская традиция существует тысячу лет.

«На протяжении более тысячи лет хранилась и множилось киевская христианская традиция. Сегодня наша православная церковь готова к самостоятельному бытию. Украинский народ благодарит Бога. То, что произошло — настоящее чудо, которым мы обязаны воле Творца», — написал Порошенко.

Как писали «ФАКТЫ», 6 января Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриархата. Исторический документ был вручен Вселенским патриархом Варфоломеем предстоятелю ПЦУ, митрополиту Епифанию в Стамбуле.

Отныне Православная церковь в Украине является равноправной автокефальной церковью среди других поместных автокефальных церквей Вселенского православия. Она теперь является единственной канонически легальной православной церковью в Украине.

Фото: Twitter Петра Порошенко

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