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Военные ярким видео поздравили украинцев с Рождеством
Военнослужащие 40-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины поздравили украинцев с Рождеством Христовым.
В стихах военные передали привет всем украинцам, пожелали мира, тепла и пообещали освободить нашу землу от агрессора.
«Тут живуть привітні люди — хлібороби, шахтарі,
Які мріють, як і всюди, щоби мир був на землі.
По сусідству мешка карлик, з ним ватага плазунів.
Жаба давить їх пихатих від незайманіх ланів.
Крим віджали, жаб і- мало, захотілося іще.
На Донбас приперли гади, а отримали не
Тут стоїть солдат вкраїнський. І гармата в нього є.
Автомат напоготові — при потребі влучно б"є.
В день Різдва скажу вам, браття, ми повернемо усе —
Від Донецька та Луганскька аж до кордону з Туапсе.
Щиро вас усіх вітаю, зичу щастя і добра.
Сіє, сіє, посіває наша доблесна арта", —
такое поздравление, завершающееся салютом, подготовили украинские воины.
Напомним, 10-я горно-штурмовая бригада «Эдельвейс» Вооруженных Сил Украины придумала креативное поздравление для проукраински настроенных жителей оккупированных территорий. Чтобы поздравить украинцев с Новым годом и Рождеством, воины отправили в сторону оккупированного Луганска флаг Украины из синих и желтых воздушных шаров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Рождество в Украине начинаются народные гулянья. В Киеве гостей ждут на Софийской и Контрактовой площадях. В 13:00 на Софийской площади в исполнении группы «Киевская Коляда» прозвучат старинные народные колядки разных регионов Украины, на сцене покажут рождественский вертеп. А шествие звездарей начнется сверху и пройдет по Андреевскому спуску до Контрактовой площади.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
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