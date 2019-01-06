Военные ярким видео поздравили украинцев с Рождеством

Украина

Военнослужащие 40-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины поздравили украинцев с Рождеством Христовым.

В стихах военные передали привет всем украинцам, пожелали мира, тепла и пообещали освободить нашу землу от агрессора.

«Тут живуть привітні люди — хлібороби, шахтарі,

Які мріють, як і всюди, щоби мир був на землі.

По сусідству мешка карлик, з ним ватага плазунів.

Жаба давить їх пихатих від незайманіх ланів.

Крим віджали, жаб і- мало, захотілося іще.

На Донбас приперли гади, а отримали не т. е.

Тут стоїть солдат вкраїнський. І гармата в нього є.

Автомат напоготові — при потребі влучно б"є.

В день Різдва скажу вам, браття, ми повернемо усе —

Від Донецька та Луганскька аж до кордону з Туапсе.

Щиро вас усіх вітаю, зичу щастя і добра.

Сіє, сіє, посіває наша доблесна арта", —

такое поздравление, завершающееся салютом, подготовили украинские воины.

Напомним, 10-я горно-штурмовая бригада «Эдельвейс» Вооруженных Сил Украины придумала креативное поздравление для проукраински настроенных жителей оккупированных территорий. Чтобы поздравить украинцев с Новым годом и Рождеством, воины отправили в сторону оккупированного Луганска флаг Украины из синих и желтых воздушных шаров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Рождество в Украине начинаются народные гулянья. В Киеве гостей ждут на Софийской и Контрактовой площадях. В 13:00 на Софийской площади в исполнении группы «Киевская Коляда» прозвучат старинные народные колядки разных регионов Украины, на сцене покажут рождественский вертеп. А шествие звездарей начнется сверху и пройдет по Андреевскому спуску до Контрактовой площади.

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