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Происшествия

Выяснились важные детали взрыва в жилом доме в Мариуполе (видео)

17:07 6 января 2019   231
дом, где произошел взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

В Мариуполе в квартире, в которой вечером 5 января прогремел взрыв, распивали алкоголь шестеро человек — трое мужчин и трое женщин. Один из погибших во время взрыва гранаты — 31-летний сотрудник СБУ.

Как сообщает ТСН, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, СБУшник со своим товарищем на кухне пытались разобрать гранату, марка которой устанавливается. В этот момент боеприпас сдетонировал.

Оба мужчины скончались от полученных травм.

Остальные люди находились в других комнатах, никто из них не пострадал.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрыве гранаты в жилом доме в Тернополе. В том происшествии серьезно пострадал участник боевых действий на Донбассе Михаил Башаев. Также от взрыва гранаты пострадала компания молодых людей в Тернопольской области. Пятеро травмированных людей в возрасте от 15 до 24 лет были госпитализированы.

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