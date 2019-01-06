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Выяснились важные детали взрыва в жилом доме в Мариуполе (видео)
В Мариуполе в квартире, в которой вечером 5 января прогремел взрыв, распивали алкоголь шестеро человек — трое мужчин и трое женщин. Один из погибших во время взрыва гранаты — 31-летний сотрудник СБУ.
Как сообщает ТСН, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, СБУшник со своим товарищем на кухне пытались разобрать гранату, марка которой устанавливается. В этот момент боеприпас сдетонировал.
Оба мужчины скончались от полученных травм.
Остальные люди находились в других комнатах, никто из них не пострадал.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрыве гранаты в жилом доме в Тернополе. В том происшествии серьезно пострадал участник боевых действий на Донбассе Михаил Башаев. Также от взрыва гранаты пострадала компания молодых людей в Тернопольской области. Пятеро травмированных людей в возрасте от 15 до 24 лет были госпитализированы.
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