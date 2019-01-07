Украина

Жизни не будет: появился печальный прогноз о будущем Крыма в оккупации

Туристической революции в аннексированном Россией Крыму, о которой заявляют оккупационные власти, не было и не будет. Полуостров остается «серой зоной» с огромным количеством пригнанной туда военной техники.

Об этом заявил главный редактор портала BlackSeaNews, глава наблюдательного совета фонда «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко в интервью «Апострофу».

«Крым уже даже не очень интересен для профессионалов, как в первые годы оккупации. Мы все понимаем, какие процессы там происходят», — отметил он и добавил, что в аннексированном Крыму сохранится высокая дотационность (порядка 85 процентов). В то же время, по его словам, на полуострове не следует ждать ни инвесторов, и туристического бума.

«Это будет просто „серая зона“ с военными базами, даже не знаю, куда еще их можно там засунуть, так их много. Такая непризнанная территория без нормальной связи, банков, инвестиций, экономики и так далее», — резюмировал Андрей Клименко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце августа 2018 года в сети показали фото пустующих пляжей в аннексированном Крыму.

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