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Ани Лорак встретила Рождество в компании российского певца (фото)
Певица Ани Лорак, которая недавно не пришла на заседание суда, где должны были рассматривать дело о ее разводе с мужем Муратом Налчаджиоглу, встретила Рождество с российским певцом Сергеем Лазаревым.
Об этом в Instagram сообщил Сергей Лазарев, опубликовавший совместное фото, которое прокомментировал так: «Прекрасный рождественский ужин с потрясающей Каролиной. С Рождеством! Мира, добра, любви!»
Рождественское фото опубликовала и сама Ани Лорак, также пожелавшая «мира, добра и любви каждому на Земле».
О возможном романе между Ани Лорак и Сергеем Лазаревым говорят уже давно. Кстати, на день рождения певицы Лазарев трогательно поздравил ее и признался, что нашел в Ани Лорак родственную душу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак не смогла простить супругу Мурату Налчаджиоглу его интрижку в ночном клубе с тусовщицей Яной Беляевой. Она официально подала на развод 4 декабря в Шевченковский суд столицы.
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