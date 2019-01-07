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В России устроили смелую акцию в поддержку захваченных украинских моряков (фото)
В России активисты устроили акцию в поддержку украинских моряков, захваченных пограничниками ФСБ у берегов оккупированного Крыма. Они украсили несколько елок в центре Москвы бумажными корабликами, раскрашенными в цвета украинского флага.
«Мы видим, что все больше людей поддерживает Украину — многие в разных странах участвуют во флешмобе #жовто_блакитний_кораблик_на_ялинку», — сказала «Крым.Реалиям» активистка Вера Лаврешина. По ее словам, неравнодушные люди украсили таким образом несколько елок на улице Пятницкой в Москве.
Фото с акции она разместила в Facebook. «С праздником всех, кто его отмечает! Мы просто обязаны пережить наших врагов. У нас накопился большой опыт выживания в кислотной среде», — написала она в комментариях к посту, размещенному накануне Рождества.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», к флешмобу в поддержку украинских моряков присоединились украинские военные из разных регионов страны. Так, в Виннице военнослужащие воинской части 3028 Национальной гвардии Украины выстроились в форме украинского герба, а оркестр части исполнил Государственный гимн и Марш Военно-морских сил, а бойцы Нацгвардии на Хотрице выстроились в форме якоря и развернули 100 метровый флаг Украины.
Также сообщалось, что украинские школьники написали сотни писем со словами поддержки захваченным украинским морякам, которых власти России держат в тюрьмах «Лефортово» и «Матросская тишина».
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