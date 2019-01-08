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Лобода показала, как работает над фигурой даже на отдыхе (фото)
Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая вместе со старшей дочкой Евой отдыхает на берегу океана, показала, что даже в отпуске не перестает работать над собой. Исполнительница, которая после операции придерживается строгой диеты, всегда отличалась стройной фигурой. Как говорит Светлана, это — не только хорошая генетика, но и ежедневная работа.
Для поддержания формы, Лобода даже на отдыхе занимается ежедневно. Фото и видео себя в тренировочном костюме она показала в Instagram. На одном из них певица демонстрирует отличную спортивную растяжку.
«Состояние. Атмосфера. Душа» — написала под одним из спортивных фото Светлана. Она также сообщила, что таким образом готовится к трем отмененным из-за операции концертам в Москве.
Также певица показала несколько снимков со старшей дочерью Евой. Судя по фото, мама с дочкой все время проводят вдвоем: загорают на пляже, посещают парки развлечений.
Где именно отдыхает, Лобода не сообщает. Не говорит и о том, с кем отправилась в теплые края, кроме Евы. Возможно, младшая дочь Тильда и ее отец находятся вместе с ней, просто певица не показывает их общественности.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Лобода подогрела слухи о романе с немецким музыкантом, лидером группы «Рамштайн"Тиллем Линдеманном, опубликовав новое совместное фото с ним.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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