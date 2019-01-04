Лобода подогрела слухи о романе с Линдеманном

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас вместе со старшей дочерью Евой отдыхает на заморском курорте, в очередной раз подогрела слухи о романе с немецким музыкантом, солистом группы «Рамштайн» Тиллем Линдеманном. Звезда опубликовала новое совместное фото с ним. На снимке она в больничной палате прильнула к рокеру, который позирует в белом халате и со шприцом в руках. Таким образом, Светлана поздравила Тилля с днем рождения. 4 января немецкому рокеру исполняется 56 лет.

«С днем рождения, мой лучший доктор в мире», — подписала фото Лобода.

Напомним, слухи о романе Лободы и Линдеманна появились после их совместного появления на фестивале «Жара». СМИ писали, что именно Тилль является отцом младшей дочери Светланы Тильды, которая появилась на свет в мае 2018 года в США. Также Линдеманн забирал певицу из московской клиники после операции. Однако ни Светлана, ни ее предполагаемый возлюбленный не комментируют личную жизнь. Светлана лишь призналась, что у нее есть любимый.

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