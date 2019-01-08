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Общество

Как привлечь удачу в год Желтой Свиньи: совет известной ясновидящей

10:57 8 января 2019   527
Копилка Свинка
Инф. «ФАКТОВ»

Чтобы привлечь в дом удачу в 2019 году, в доме должен быть важный антибут — «золотое корытце». О нем в интервью «ФАКТАМ» рассказала победительница популярного телепроекта «Битва экстрасенсов» Алена Курилова.

По ее словам, роль такого «корытца» могут выполнять не только традиционные копилки, но также блюда для фруктов и конфет, красивая посуда, шкатулочки для украшений, или просто чашка.

«При этом надо желать: пусть эта чаша целый год будет полна», — сказала ясновидящая.

Она также посоветовала дарить такие «корытца» всем любимым людям.

Полный текст интервью Алены Куриловой читайте в статье «Весна будет поздней, а лето — жарким: предсказания от победительницы «Битвы экстрасенсов»

Напомним, известный астролог дал советы украинцам в 2019 году.

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