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В деле об убийстве иностранных студенток в Харькове появился неожиданный свидетель
Убийство двух турецких студенток в Харькове произошло в режиме онлайн-трансляции по скайпу. Об этом полиции заявил бывший парень одной из жертв, который сейчас проживает в Германии.
По его словам, во время общения в интернете со своей девушкой во время разговора у нее в квартире раздался звонок в дверь. Он попросил не закрывать чат. Девушка подошла к двери и открыла ее. После этого свидетель услышал сначала звуки короткого разговора, а затем раздались крики, сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание.
«Были также звуки борьбы», — отметил он во время дачи показаний полиции. Также друг погибшей видел по скайпу, как убийца подошел к компьютеру и выключил его.
После показаний свидетеля, подозреваемый в убийстве Цокмез Гусну Цан признался в содеянном.
Как писали «ФАКТЫ», 21-летнему гражданину Турции, которого подозревают в убийстве двух соотечественниц, суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. По законодательству Турции ему грозит пожизненное заключение.
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