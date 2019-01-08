В деле об убийстве иностранных студенток в Харькове появился неожиданный свидетель

Украина

Убийство двух турецких студенток в Харькове произошло в режиме онлайн-трансляции по скайпу. Об этом полиции заявил бывший парень одной из жертв, который сейчас проживает в Германии.

По его словам, во время общения в интернете со своей девушкой во время разговора у нее в квартире раздался звонок в дверь. Он попросил не закрывать чат. Девушка подошла к двери и открыла ее. После этого свидетель услышал сначала звуки короткого разговора, а затем раздались крики, сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание.

«Были также звуки борьбы», — отметил он во время дачи показаний полиции. Также друг погибшей видел по скайпу, как убийца подошел к компьютеру и выключил его.

После показаний свидетеля, подозреваемый в убийстве Цокмез Гусну Цан признался в содеянном.

Как писали «ФАКТЫ», 21-летнему гражданину Турции, которого подозревают в убийстве двух соотечественниц, суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. По законодательству Турции ему грозит пожизненное заключение.

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