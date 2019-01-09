- 12:00 Названо имя следующего соперника Ломаченко
- 12:00 Счет шел на секунды: подробности спасения бабушки с внучкой, провалившихся в озеро в Киеве
- 11:56 "Артиллерийское прошлое" Путина высмеяли забавной карикатурой
- 11:51 Появилась радостная новость о потерявшемся в Карпатах туристе
- 11:51 Рис растворяется в воде: в сети наглядно показали, как обманывают украинцев
- 11:39 В Одессе подполковника полиции задержали за взятку более 4 тысяч долларов
- 11:37 Как долго будет снижаться стоимость горючего на украинских заправках
- 11:34 Звезду «Ливерпуля» второй год подряд признали лучшим футболистом Африки
- 11:31 Забрали все: появилась интересная информация о «наследстве» Захарченко в Донецке
- 11:08 «Я довела себя до анорексии»: победительница «Топ-модели по-украински»
Крушение сухогруза у берегов Турции: появилась новая информация о погибших
Из четырех украинских моряков, погибших во время крушения сухогруза под флагом Панамы у берегов Турции, идентифицированы двое. Спасательная операция в Черном море продолжается.
Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига. По его словам, тела двух погибших накануне были обнаружены турецкими спасателями. «Близким погибших граждан Украины об этом сообщили», — отметил дипломат.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», моряков с сухогруза «Волга-Балт», спасенных у берегов Турции, в четверг, 10 января, выпишут из больницы. После выписки их доставят в Анкару и помогут вернутся на родину.
Также ранее в сети опубликовали фото спасенных моряков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 743 мм