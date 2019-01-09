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Происшествия

Крушение сухогруза у берегов Турции: появилась новая информация о погибших

10:52 9 января 2019   123
Сухогруз «Волга Балт»
Инф. «ФАКТОВ»

Из четырех украинских моряков, погибших во время крушения сухогруза под флагом Панамы у берегов Турции, идентифицированы двое. Спасательная операция в Черном море продолжается.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига. По его словам, тела двух погибших накануне были обнаружены турецкими спасателями. «Близким погибших граждан Украины об этом сообщили», — отметил дипломат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», моряков с сухогруза «Волга-Балт», спасенных у берегов Турции, в четверг, 10 января, выпишут из больницы. После выписки их доставят в Анкару и помогут вернутся на родину.

Также ранее в сети опубликовали фото спасенных моряков.

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