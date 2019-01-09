"Артиллерийское прошлое" Путина высмеяли забавной карикатурой

Культура

Известный украинский карикатурист Андрей Петренко изобразил «артиллериское» прошлое президента России Владимира Путина меткой карикатурой, которую опубликовал в Facebook.

Ранее Путин заявил, что он — лейтенант-артиллерист. Соответствующее видео с «признанием» у себя в Twitter выложил пропагандист Кремля Дмитрий Смирнов.

Как писали «ФАКТЫ», в соцсетях также обратили внимание на то, что Кремль начал внедрять в массовое российское сознание новый образ Путина.

Так, сейчас усиленно формируется новый образ Путина, как патриарха, умудренного и понимающего «отца нации». Это образ приходит на смену образу мачо и военного вождя. Пользователи высказывают сомнения в том, что новый образ Путина будет иметь успех.

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