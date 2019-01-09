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- 15:27 "Укрпочта" предупредила о задержке с доставкой писем и посылок: проблемные направления
"Укрпочта" предупредила о задержке с доставкой писем и посылок: проблемные направления
В связи со сложными погодными условиями на территории Украины, «Укрпочта» заявила о возможных задержках с доставкой почтовых отправлений. Об этом говорится на сайте компании.
Напомним, перед Новым годом у «Укрпочты» уже возникали сложности с доставкой писем и посылок в охваченные непогодой регионы.
«По состоянию на 11:00 9 января в связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях», — говорится в сообщении.
В «Укрпоште» подчеркнули, что делают все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 1 января 2019 года «Укрпочта» повышает стоимость услуг по пересылке посылок. Тарифы для отправки в приоритетных направлениях увеличивают на 11,1 процента, а в неприоритетных — на 14,3 процента.
Также на предприятии не отказались от намерения повысить тариф на доставку пенсий и намерены вернутся к этому вопросу в июне 2019 года.
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