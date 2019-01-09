В Днепре киберполиция раскрыла хитрую аферу с банковскими карточками (фото)

Происшествия

Трое жителей Днепра организовали схему хищения денег украинцев с их банковских карточек. Данные они собирали во время расчета клиентов в заведениях общественного питания, используя для это спецтехнику. Ранее сообщалось, что мошенники сняли деньги с карточки жителя Прикарпатья, которые предназначались для лечения мальчика с опухолью мозга.

Как сообщают в Киберполиции, преступная троица успела присвоить почти полмиллиона гривен. Организатором группы был 26-летний житель Днепра, который привлек к этой афере двух сообщников — молодых людей в возрасте 27 и 30 лет. Злоумышленники временно устраивались на работу в заведениях питания и розничной торговли. Имея доступ к POS-терминалам, при помощи которыми рассчитывали клиентов, злоумышленники скрыто устанавливали устройство для считывания информации с банковских карточек — скиммер.

Полученную информацию они записывали на пластиковые карты, при помощи которых снимали деньги в банкоматах. При этом они тщательно маскировались, чтобы не быть узнанными. Однако правоохранители все же разоблачили злоумышленников. Двоим из них уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения третьему участнику преступной группы. Сообщникам грозит до восьми лет заключения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Киберполиция разоблачила группу украинцев, которые мошенническим образом присвоили порядка 20 миллионов гривен.



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