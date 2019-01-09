Порошенко наградил митрополитов, порвавших с УПЦ МП

Общество

Во вторник, 8 января, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении орденом князя Ярослава Мудрого митрополитов, которые сыграли важную роль в создании Православной церкви Украины.

Орденом Ярослава Мудрого І степени награжден бывший предстоятель Украинской автокефальной православной церкви, митрополит Макарий (Николай Малетич).

Орденом Ярослава Мудрого IV степени награжден митрополит Винницкий и Барский Симеон (Владимир Шостацкий), который вместе с Макарием и Филаретом стал одним из трех постоянных членов Синода ПЦУ.

Орденом Ярослава Мудрого V степени награжден митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Александр Драбинко), который вместе с Симеоном перешел в ПЦУ из Украинской православной церкви Московского патриархата.

Напомним, президент Порошенко присвоил звание «Герой Украины» почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 6 января Вселенский патриарх Варфоломей I передал в руки митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию официальный документ об автокефалии Православной церкви Украины — Томос . 7 января Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) установили в Софии Киевской. А 9 января в Стамбуле документ подписали все члены Вселенского синода.

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