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Судьба школы Столярского: Одесский горсовет не допустит закрытия уникального заведения
Город оказывает специализированной музыкальной школе имени Столярского консультативную помощь, а вот материальную, которая могла бы спасти уникальное учебное заведение от закрытия в разгар учебного года, выделить не может. Об этом в среду, 9 января, сообщила директор департамента культуры и туризма горсовета Татьяна Маркова.
«Школа подчиняется напрямую Министерству культуры, финансируется министерством, и ни городская, ни областная власти не могут выделить средства на устранение тех или иных проблем», — отметила Маркова.
Тем не менее, по словам директора департамента культуры и туризма, город не может остаться в стороне. «Мы подключили наши структуры, чтобы они определили сумму, которая необходима для установки пожарной сигнализации. Думаю, никто не станет спорить с тем, что вопрос безопасности детей является приоритетным, тем более что на территории школы функционирует интернат, где ребята находятся круглосуточно».
Школа направила запрос в министерство на выделение денег. По словам Марковой, хотя и не официально, но уже понятно, что у них таких денег нет, поэтому планируется поэтапная установка пожарной сигнализации, что не противоречит законодательству.
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