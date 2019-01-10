Украина

Будет подарок к празднику: в России назвали идеальную дату для вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО 9 мая может стать прекрасным «подарком» России, и напоминанием о том, что страна теперь абсолютно свободна от влияния Кремля. Такое мнение российский публицист Александр Невзоров выразил на видео, размещенном 9 января на сервисе YouTube.

При этом он напомнил, что триумфальное получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины произошло на Рождество Христово.

«Поскольку она (Украина. Ред.) свой томос ухитрилась получить в аккурат к православненькому Рождеству, то думаю, что в НАТО ей надо вступить как минимум 9 мая. И это будет тоже очень красивым „подарком“ России и лишним напоминанием о том, что Украина абсолютно свободна», — сказал он.

22 ноября 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конситуцию относительно закрепления курса страны на вступление в ЕС и НАТО. А уже 8 января 2019 года представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко спрогнозировал, что Украина может стать членом НАТО после Македонии.

Напомним, России предрекли глобальную катастрофу в случае, если она решится на прямую агрессию против Украины.

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