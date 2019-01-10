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- 16:24 "Народный Рух" определился со своим кандидатом в президенты
"Народный Рух" определился со своим кандидатом в президенты
Партия «Народный Рух Украины» определилась со своим кандидатом на президентских выборах. Им стал глава партии, внефракционный народный депутат Украины Виктор Кривенко. Напомним, что президентская кампания стартовала 31 декабря 2018 года.
Как сообщил народный депутат на своей страничке в социальных сетях, такое решение принял съезд партии, утвердивший его председателем НРУ на следующие два года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ЦИК зарегистрировали кандидатами в президенты лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина, лидера «Общественно-политического движения «Справедливость» Валентина Наливайченко, лидера «Самопомочи» Андрея Садового и самовыдвиженца Виталия Скоцика. Ранее кандидатом на высший государственный пост был зарегистрирован бывший министр экологии Игорь Шевченко.
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