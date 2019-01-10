Здоровье

Супрун разъяснила, должен ли семейный врач приходить по вызову на дом к пациенту

Вопрос вызова на дом семейного врача решается лично между пациентом и доктором. Министерство здравоохранения никак не регламентировало подобные ситуации. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун перед заседанием правительства.

Напомним, на днях и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как отличить симптомы обычной простуды и гриппа.

«Нет приказа Минздрава, который освобождает врачей от ответственности и запрещает им ехать к вам домой. Приказ написан так, если вы имеете своего врача, вы подписали с ним декларацию, вы можете обратиться напрямую к врачу и поговорить с ним, договориться — или он приедет к вам, или вы к нему поедете, или вы будете звонить в скорую», — цитирует и.о. министра УНН.

В случае тяжелого течения болезни, по словам Супрун, лучше проконсультироваться с лечащим врачом, чем ждать осложнений. Тревожными симптомами для больного должна стать высокая температура — 39 градусов по Цельсию, затрудненное дыхание, другие симптомы, которые беспокоят больного.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 2019 года украинцы смогут вернуть в аптеки лекарственные средства. По словам и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, лекарства можно будет вернуть не все, а лишь те, что не использовались.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter