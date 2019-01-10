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Теперь с мобильного: ЦИК обрадовал избирателей технической новинкой
В Украине только началась избирательная компании по выборам президента, а уже появились новшества, созданные для удобства людей. Так, сайт Государственного реестра избирателей адаптировали для мобильных устройств. Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.
«У сайта Государственного реестра избирателей (www.drv.gov.ua) появилось новое лицо. Благодаря службе распорядителя ГРИ, его адаптировали для мобильных устройств», — говорится в сообщении.
Каждый избиратель имеет возможность оперативно обратиться к этому сайту и ознакомиться с порядком временного изменения места голосования без изменения его избирательного адреса. А также — с механизмом включения в Реестр, изменением персональных данных.
Кроме того, в ЦИК отметили, что на сайте размещен полный перечень зарубежных дипломатических учреждений (с адресами и контактными телефонами), обратившись к которым граждане Украины смогут решить вопрос своего включения в Реестр, изменения персональных данных.
Отдельный раздел сайта предназначен для политических партий, где они оперативно могут получить разъяснения и осуществлять публичный контроль за ведением Реестра.
«Также все желающие могут получить необходимую информацию об избирательных округах и участках, объединенных территориальных громадах, количестве избирателей в разрезе регионов
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 8 января 2019 ЦИК официально зарегистрировал 5 кандидатов в президенты.
Также сообщалось, что известный украинский социолог Ирина Бекешкина уверена в том, что Россия будет вмешиваться в предвыборную кампанию в Украине, причем разными методами и в разных формах.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
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