Деньги

Почти равны нулю: в НБУ оценили потери Украины от новых российских санкций

Влияние санкций, введенных Российской Федерацией против Украины, на валовый внутренний продукт страны близки к нулю. А общие чистые потери экспорта отечественных товаров будут незначительными.

Как передает «Интерфакс-Украина», так в Национальном банке Украины прокомментировали новые экономические санкции, введенные РФ 29 декабря 2018 года. Под запрет попадают отдельные продовольственные, промышленные товары и продукция машиностроения.

В Нацбанке отметили, что наиболее чувствительными для Украины остаются ограничения на поставки продукции машиностроения. Дело в том, что возможности переориентации этой продукции на другие рынки остаются ограниченными.

Что же касается экспорта продовольственных и отдельных промышленных товаров, то, как показала практика предыдущих лет, он может быть частично переориентирован на другие рынки.

Как ранее сообщили «ФАКТЫ», президент Молдовы Игорь Додон направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на то, что введенные в отношении Украины санкции отразились и на экспорте молдавской продукции на российский рынок.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter