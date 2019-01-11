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Почти равны нулю: в НБУ оценили потери Украины от новых российских санкций
Влияние санкций, введенных Российской Федерацией против Украины, на валовый внутренний продукт страны близки к нулю. А общие чистые потери экспорта отечественных товаров будут незначительными.
Как передает «Интерфакс-Украина», так в Национальном банке Украины прокомментировали новые экономические санкции, введенные РФ 29 декабря 2018 года. Под запрет попадают отдельные продовольственные, промышленные товары и продукция машиностроения.
В Нацбанке отметили, что наиболее чувствительными для Украины остаются ограничения на поставки продукции машиностроения. Дело в том, что возможности переориентации этой продукции на другие рынки остаются ограниченными.
Что же касается экспорта продовольственных и отдельных промышленных товаров, то, как показала практика предыдущих лет, он может быть частично переориентирован на другие рынки.
Как ранее сообщили «ФАКТЫ», президент Молдовы Игорь Додон направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на то, что введенные в отношении Украины санкции отразились и на экспорте молдавской продукции на российский рынок.
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