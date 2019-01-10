Ужин мечты: Николай Тищенко покрасовался голым торсом на кухне (фото)

Шоу-бизнес

Известный столичный ресторатор, бывший ведущий программы «Ревизор» Николай Тищенко, который в Новый год ярко зажигал с Тиной Кароль, показал, как балует домашних кулинарными изысками. На роскошной кухне с экзотическим видом из окна он приготовил ужин. При этом, Николай обошелся без костюма повара и колпака, покрасовавшись у плиты голым накачанным торсом.

«На ужин паста! Готовить для домашних одно удовольствие! Пока не хочется никуда выезжать! Какое ваше любимое блюдо семейное? Что готовите дома на ужин?», — написал Тищенко под фото.

Стоит отметить, что снимок был сделан не на домашней кухне, а во время отдыха. Сам Николай не признается, где провел отпуск. Ранее он опубликовал несколько красочных снимков с видом на океан и написал, что этого отпуска он ждал целый год.

Место отдыха Тищенко рассекретила его партнерша по шоу «Танці з зірками», бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко (DJ NANA). Она рассказала, что вместе с композитором Русланом Квинтой снимает ту же виллу в Таиланде на острове Пхукет, на которой жил Тищенко с семьей.

Ресторатор показал на фото во время отдыха и маленького сына Давида, которого с малых лет «приучает» к кулинарному делу.

«Доброе утро! Готовим с Давидом суп», — подписал Николай фото с сыном у бассейна.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Таиланде отдыхает и певица Злата Огневич, а Настя Каменских радует поклонников снимками из Мексики.

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