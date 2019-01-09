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- 12:10 Надя Дорофеева попала в больницу: что с ней произошло
Надя Дорофеева попала в больницу: что с ней произошло
Популярная певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, которая накануне Нового года кардинально изменила имидж, свой двухнедельный зимний отпуск решила провести в теплых краях. Вместе с мужем Владимиром Дантесом они отправились в солнечный Дубай. Но вместо запланированных развлечений ДоДо вынуждена сидеть в номере — в первый же день отпуска она умудрилась заболеть.
Очевидно, Надя подхватила вирус, ее мучают температура и кашель. Как рассказал ее муж Владимир, на следующий день певице не стало лучше, поэтому они обратились за помощью в местную клинику. А поскольку звездные супруги не оформили страховку, за лечение им придется платить полную стоимость.
«По-моему у меня появляется традиция — болеть в отпуске. Во время работы у меня нет такого преимущества, а тут — 2 недели сплошного удовольствия. Болей — не хочу», — написала Надя.
Несколько дней отдыха Надя вынуждена проводить в отеле. Она развлекает себя, фотографируясь в сексуальном купальнике, чем радует поклонников. Несмотря на недомогание, выглядит певица роскошно. Несколько снимков певица опубликовала в Instagram.
«Тут так красиво и столько всего запланировано. Но я все-таки смогла выйти на пляж и немного погреться. Все остальное время я провалялась в нашем красивом номере, в который нам принесли уже 2 бутылки Prosecco. Видимо думают, что мы молодожёны», — рассказала Дорофеева.
На снимках в купальнике можно рассмотреть несколько тату на теле Нади.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», свой отпуск в Латинской Америке проводит Настя Каменских, которая засветилась в одном бассейне с Потапом. Ведущий Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой выбрали экстремальный тур в Африку, а Дима Монатик на отдыхе показал редкое фото с сыновьями.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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