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Тотальная разруха: в сети показали печальное видео и фото из Макеевки
В оккупированной Макеевке (Донецкая область) на металлургическом заводе обрушилась часть крыши. Видеокадры с территории разрушающегося завода опубликовали в социальных сетях. Ранее сообщалось о падении крыши рынка в Макеевке.
«Макеевка, ММЗ, адью стаж, ночью трещала кровля, 11/01/19 около 10:40 обрушилось около 60 метров», — написал в Twitter блогер «NecroMancer», живущий на оккупированных территориях Донбасса, который и опубликовал видео.
#Макеевка, #ММЗ, адьюстаж, ночью трещала кровля, 11/01/19 ~10−40(к) обрушилось около 60 метров pic.twitter.com/o82payzSYO— Necro Mancer (@666_mancer) 11 января 2019 г.
Макеевский металлургический завод перешел под контроль боевиков «ДНР» еще весной 2014 года. На его территории размещены склады боеприпасов оккупантов, в частности для тяжелого вооружения. Теперь он выглядит так.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фотографии из поселка Чернухино, что под Дебальцево, в котором царят разруха и запустение.
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