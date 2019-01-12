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Украина

Тотальная разруха: в сети показали печальное видео и фото из Макеевки

0:23 12 января 2019   107
Завод в Макеевке
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированной Макеевке (Донецкая область) на металлургическом заводе обрушилась часть крыши. Видеокадры с территории разрушающегося завода опубликовали в социальных сетях. Ранее сообщалось о падении крыши рынка в Макеевке.

«Макеевка, ММЗ, адью стаж, ночью трещала кровля, 11/01/19 около 10:40 обрушилось около 60 метров», — написал в Twitter блогер «NecroMancer», живущий на оккупированных территориях Донбасса, который и опубликовал видео.

Макеевский металлургический завод перешел под контроль боевиков «ДНР» еще весной 2014 года. На его территории размещены склады боеприпасов оккупантов, в частности для тяжелого вооружения. Теперь он выглядит так.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фотографии из поселка Чернухино, что под Дебальцево, в котором царят разруха и запустение.

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