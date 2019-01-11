Украина

Сжиженный газ в Украине может подешеветь: назван нижний предел

Розничные цены на сжиженный газ могут опуститься до 11 гривен за литр. Такой прогноз дал «ФАКТАМ» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн.

«Падение стоимости сжиженного газа в рознице сдерживается большими старыми запасами этого топлива на рынке. Операторы, которые уже успели обновить запасы, в ближайшее время начнут более агрессивно снижать цены на свое горючее», — заявил эксперт.

По его словам, сначала это будет происходить под видом акций и всевозможных скидок по картам, а потом и напрямую на стеле.

«На сегодняшний день уровень закупочных цен создает потенциал для снижения розничных цен до 11 гривен за литр», — заявил Куюн.

Как писали «ФАКТЫ», первые дни Нового года порадовали автомобилистов и ознаменовались продолжающимся снижением стоимости горючего на отечественных заправках.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter