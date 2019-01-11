Здоровье

Украину накрыла магнитная буря: чем это грозит

В полдень 11 января Украину накрыла магнитная буря. Соответствующую информацию распространила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Т.о. с 12:00 территории нашей страны достигли магнитные возбуждения первого уровня (G1).

Магнитные возмущения

«11 января с 12:00 будут фиксироваться магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1», — говорится в сообщении Лаборатории.

Бури первого уровня способны вызвать слабые флуктуации в энергетических системах, оказывать незначительные влияния на системы управления космическими аппаратами, а также усиливать полярные сияния.

В дальнейшем в январе украинцев ждут еще несколько магнитных бурь, из которых самая мощная может накрыть Землю 24 января 2019 года.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун разъяснила, что магнитные бури никак не связаны с головной болью, усталостью и повышением давления.

Инфографика tеsis.lebedev

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