Полярное сияние, а не мигрень: Супрун развеяла «миф» о магнитных бурях

Здоровье

Магнитные бури никак не связаны с головной болью, усталостью и повышением давления. Об этом написала на своей странице в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

При этом чиновница посоветовала не винить метеозависимость при недомоганиях, а обращаться к врачу.

«Классика метеозависимости — плохое самочувствие из-за магнитной активности на Солнце. Электромагнитная активность там происходит постоянно, в результате этого процесса происходит выброс коронарной массы. И если она достигает Земли, то начинает взаимодействовать с магнитным полюсом нашей планеты, вызывает полярное сияние, а не мигрень. Магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие нашей звезды, поэтому маловероятно, что ее может чувствовать организм человека», — подчеркнула она.

По словам Супрун, подтверждений, что именно активность Солнца вызывает мигрень, недостаточно. Она также заявила, что погода не влияет на боль в спине и суставах.

По словам главного медика страны, исследователи проанализировали частоту вызова врачей по страховой программе в дождливые дни из-за боли в спине и суставах. Всего было рассмотрено 11 миллионов случаев, при этом очевидных связей не нашли. Ревматоидный артрит также не зависит от погодных факторов. Так же не нашли влияния изменения атмосферного давления, температуры, влажности воздуха и количества осадков на появление боли в спине.

В то же время плохая погода может вызывать воспалительные процессы и дискомфорт из-за невозможности выйти из дома и обездвиженности. А плохое настроение и самочувствие способны ухудшать чувствительность к боли в давно больных суставах.

А для сердца и сосудов перепады температуры и давления могут быть опасными. Есть погодные факторы, которые имеют понятные механизмы воздействия. Холодный сухой воздух повышает риски приступа астмы, а также раздражает слизистые оболочки, облегчает инфицирование вирусами. Очень высокие или очень низкие температуры могут вызвать определенные болезненные состояния, а их резкое изменение может негативно повлиять на защитные функции организма. Поэтому полностью отрицать влияние некоторых погодных условий на здоровье не стоит, считает она.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Супрун посоветовала украинцам, как уберечься от гриппа.

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