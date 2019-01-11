Украина

Польша заблокирует пропуск автотранспорта на границе с Украиной: названа причина и период

Автоперевозчиков предупредили о готовящемся прекращении таможенного оформления авто польской стороной на границе с Украиной в течение 12−14 января. Это связано с временным отключением электронных сервисов, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы во Львовской области.

Речь идет о пунктах «Шегини-Медика», «Краковец-Корчова» и «Рава-Русская-Хребенное».

«В соответствии с информацией, полученной от таможенных органов Республики Польша, начиная с 21:00 12 января по 03:00 14 января, у пунктах пропуска… будут недоступны отдельные электронные сервисы, в т. ч. e-Klient, e-Winoski, e-Zefir, e-Zabezpieczenia, e-Booking TRUCK, e-Tranzyt, e-Itrastat, e-ICS, e-Przewoz (SENT), EMCS PL2, e-Export, e-Import, e-Status, в связи с чем польской стороной не будет осуществляться оформление и пропуск грузовых автомобилей с товарами в обоих направлениях», — говорится в сообщении таможенников.

Они просят перевозчиков принять информацию к сведению и избирать альтернативные маршруты и мест пересечения государственной границы.

Напомним, на католическое Рождество на западной границе образовались огромные очереди из автомобилей. Особенно большими они были на украинско-польской границе.



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