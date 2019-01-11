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Польша заблокирует пропуск автотранспорта на границе с Украиной: названа причина и период
Автоперевозчиков предупредили о готовящемся прекращении таможенного оформления авто польской стороной на границе с Украиной в течение 12−14 января. Это связано с временным отключением электронных сервисов, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы во Львовской области.
Речь идет о пунктах «Шегини-Медика», «Краковец-Корчова» и «Рава-Русская-Хребенное».
«В соответствии с информацией, полученной от таможенных органов Республики Польша, начиная с 21:00 12 января по 03:00 14 января, у пунктах пропуска… будут недоступны отдельные электронные сервисы,
Они просят перевозчиков принять информацию к сведению и избирать альтернативные маршруты и мест пересечения государственной границы.
Напомним, на католическое Рождество на западной границе образовались огромные очереди из автомобилей. Особенно большими они были на украинско-польской границе.
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