Юрий Любимов не раз говорил: «Отсебятину Фарады оставить!» — Марина Полицеймако

Культура

Чтобы помнили

Миллионам зрителей Семен Фарада запомнился по своим ролям в фильмах «Гараж», «Чародеи», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Миллион в брачной корзине», «Человек с бульвара Капуцинов». На счету Семена Львовича в кино более ста эпизодических ролей. И каких! Голосом Фарады говорил Джулио Бандитто в мультфильме Давида Черкасского «Приключения капитана Врунгеля» и Бармалей в «Докторе Айболите»…

Судьба отмерила Семену Фараде 75 лет. Она была у него очень яркой. После окончания технического учебного заведения он семь лет работал инженером. Но увлечение театром взяло верх. И не имея актерского образования, Фарада стал артистом. Последние десять лет выдались нелегкими. Перенеся инсульт, Семен Львович уже не мог вести тот активный образ жизни, к которому привык. Всенародно любимый артист оказался прикован к инвалидной коляске. О том, каким человеком был Семен Фарада, «ФАКТАМ» рассказала его вдова — актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако.

— Сеня очень часто бывал в Украине, — говорит Марина Витальевна. — Его родители переехали в Москву из Новограда-Волынского. Сенина мама Ида Давыдовна была удивительной женщиной. Когда его не хотели принимать в Бауманское училище, она, не имея никаких связей и знакомств, добилась, чтобы результаты экзаменов были пересмотрены. Справедливость восторжествовала, и он поступил. Ида Давыдовна работала провизором в аптеке и всегда всех лечила. А еще запомнилось, как замечательно она пела украинские песни. Ида Давыдовна обладала прекрасным чувством юмора. Сеня пошел в нее. К слову, был так же настойчив, как его мама. Всего в своей жизни он достиг сам. Ему никто не помогал. В их семье никогда не было актеров.

— Вспоминается история о Ломоносове. На одном из высоких приемов некий вельможа решил уколоть знаменитого ученого: «Наверное, у вас были знаменитые предки?» На что Ломоносов отреагировал молниеносно: «Я сам знаменитый предок!»

— Сеня бы так никогда не сказал — он был необычайно скромный человек. Никогда не говорил, что он знаменитый, народный артист. Это было не в его характере.

— За эту скромность и чувство юмора Семена Львовича очень любили его киевские друзья: Давид Черкасский, Евгений Паперный…

— Это очень приятно. Киев — роскошный город. Как нас прекрасно всегда принимали! Сеня много работал в Киеве. Еще до того, как стал артистом, семь лет работал инженером и изъездил многие города Украины. Родители ведь ему изначально сказали, что актер — не профессия для мужчины. Но, получив диплом Бауманского, Сеня стал заниматься театром. Играл у Марика Розовского в эстрадно-театральной студии «Наш дом», поэтому пришел к нам в Театр на Таганке уже готовым артистом. У Сени был талант от Бога. Его юмор, умение говорить, держать паузу — научить всему этому нельзя. Это дано свыше. Какие замечательные у Сени были спектакли! Я вместе с ним работала в постановке «Экзамен на первом курсе». Он играл студента-недотепу. Из всех карманов вытаскивал шпаргалки. И так это потрясающе делал, что зрители падали со стульев. А я играла педагога и за всем этим наблюдала.



*Мария Полицеймако: «Сеня много работал в Киеве. Роскошный город! Как нас прекрасно всегда принимали!»

— Юрий Любимов пригласил вашего мужа в Театр на Таганке, невзирая на то, что у Семена Львовича не было театрального образования. В этом была доля везения?

— Конечно. У Юрия Петровича был глаз опытного педагога. Он видел Сеню в постановках у Розовского. Относился к Сене очень хорошо, бережно.

— Семен Львович верил в судьбу? И случались ли в его жизни чудеса?

— Думаю, верил. Он сам был чудом. А вообще, для него самым большим чудом было рождение ребенка. У него до этого не было детей. И когда я почти в сорок лет родила ему Мишку, Сеня был счастлив. Он его все время целовал, обнимал. Сеня был очень добрым человеком.

— Семен Львович родился 31 декабря. Как он обычно отмечал день рождения?

— Шел с друзьями в баню. А потом все приходили к нам домой. Стол был уже накрыт. И постепенно застолье переходило в празднование Нового года. В доме всегда была живая елка. Когда Сеня в последние годы очень болел и уже не мог выйти из дому, поздравить его приходили люди прямо с улицы, — например, продавцы тех ларечков, где он покупал сигареты и газеты. А сколько писем он получал! Его старались поддержать многие зрители. Помогали и коллеги: Валерий Золотухин, Юрий Любимов, Марик Розовский… Сеня обожал врачей, которые его лечили.

— Инсульт у вашего мужа случился после похорон Григория Горина. Они дружили?

— Да, очень. К слову, Сеня великолепно читал его тексты. И когда Гриши не стало, пошел на его похороны. Я умоляла, чтобы он этого не делал, зная, как муж переживал. Но он меня не послушал, а на следующий день случился инсульт.

— Десять лет Семен Львович боролся с тяжелым недугом. Вам выпало нелегкое испытание.

— Мне и нашему с Сеней сыну Мише. Он вынужден был уйти из театра, так как нужны были деньги. Отправился на вольные хлеба, стал заниматься постановками. И очень много помогал папе.

— Выходит, слава не обеспечила Семена Львовича достойно в материальном смысле?

— Нет. Поддерживали друзья, коллеги, знакомые.

— Какая роль мужа у вас любимая?

— Я люблю все его фильмы. Особенно картины «Формула любви» и «Чародеи». В свои роли многое он привносил от себя. Например, фразу «Кто так строит?!» в «Чародеях» придумал Сеня. По сценарию его герой почти ничего не должен был говорить. И в театре Сеня многое придумывал. Юрий Любимов не раз говорил: «Отсебятину Фарады оставить!» Муж был человеком необычайно остроумным и тонким. Очень мне нравилось, как он играл в спектакле по рассказам Исаака Бабеля. Это было великолепно.



* Песня «Уно моменто» в исполнении Семена Фарады и Александра Абдулова — один из самых ярких эпизодов в фильме «Формула любви»

— Сколько лет вы прожили с Семеном Львовичем?

— Тридцать два года. Мы познакомились в театре. Пышной свадьбы не устраивали: не было денег. Просто отметили событие дома. У меня даже не было белого платья, надела голубенькое.

— Муж часто дарил вам цветы, признавался в любви?

— Да. Он любил меня обнять, поцеловать. Всегда нежно называл Машенькой.

— Какой подарок мужа для вас особенно ценен?

— Миша. Еще до его рождения, когда мы шли в гости, Сеня все время хотел мне показать, как любит детей. Становился на четвереньки, ребенок залезал к нему на спину, и он возил его по комнате.

— В чем секрет столь прочного семейного союза?

— Трудно понять. Так получилось. Сеня был очень интересный человек. Когда я его первый раз увидела, он был совершенно не похож на «актер актерыча». Семен был простой, скромный, молчаливый. Знаете, несмотря на то, что на экране он играл веселые, комические роли, в жизни был человеком замкнутым.

— Сложно в это поверить.

— Я же не буду придумывать. Бывало, ужинает, а я ему говорю: «Ну что ты так быстро ешь, будто машину заправляешь бензином?» А он в ответ: «Нет времени». У него было столько дел. Весь день расписан. С утра нужно пойти в магазин, выгулять собаку, (у нас жила овчарка), а потом начиналась работа.

— Поскольку в молодости ваш муж был инженером, наверное, дома все сам чинил?

— Нет, ничего этого не было. Он только мог чайник поставить (улыбается). Помню как-то на даче они с соседом пытались починить колодец. Для этого пришлось нести сосну, которую спилили. Потом у него спина болела жутко. Так что руками он ничего не умел делать. При этом был в семье опорой. Я была за ним как за каменной стеной. Сеня был человеком слова и дела. Я всегда могла на него рассчитывать. Он заботился о семье.

— За границей ваш муж часто бывал?

— Ездил на гастроли в Польшу, Финляндию, Францию, США, Израиль…

— За модой следил?

— Одевался очень просто. Предпочитал джинсы, свитера, джинсовую курточку. А еще у него была любимая майка с надписью «young», что в переводе с английского означает «молодой». Ее он обычно надевал на Новый год.

— Чувствовал себя молодым?

— Да.

— Какое блюдо было у него любимым?

— Любил борщ, холодец, отбивные, жареную картошку, селедочку, форшмак. При этом был человеком абсолютно непривередливым в еде. Любил, как я готовлю.

— У Семена Львовича было какое-то хобби?

— Он обожал футбол. Когда по телевизору смотрел его, и вдруг кто-то забивал гол, в доме такое творилось. Крик, шум! Он знал многих футболистов. И сам хорошо играл в футбол в театральной команде.

— Как вы думаете, ваш муж был счастливым человеком?

— Безусловно, если бы не те десять лет, когда болел… Он много сделал людям добра — помог с получением жилья, решением проблем, связанных со здоровьем, много радости доставил. Сеня очень любил сына, обожал внуков.

— Вы чувствуете связь с мужем спустя годы?

— Конечно. Я очень часто о нем думаю. Его портрет у меня все время перед глазами.

— Что бы вы сказали вашему мужу сегодня, если бы он мог вас услышать?

— Дорогой мой, тебя не забыли. Спасибо тебе за все, что ты сделал. Без тебя плохо.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как создавали фильм «Чародеи», ставший одной из самых любимых зрителями новогодних картин, и сколько забавных моментов привнес в сюжет Семен Фарада.

Фото в заголовке: кадр из фильма «Чародеи»

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