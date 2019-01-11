- 20:12 Танцевал каждые 15 минут: спасенный в Карпатах турист рассказал, как смог выжить
- 20:10 Популярная российская актриса родила пятого ребенка в 45 лет
- 20:00 В Книгу рекордов попал самый дорогой в мире макияж: украшенные 126 бриллиантами губы
- 19:55 Можно ли делать ребенку прививку от кори во время эпидемии гриппа: ответ специалистов
- 19:47 Вокруг проводницы поезда Николаев — Ивано-Франковск разгорелся языковой скандал
- 19:31 Из-за непогоды ограничено движение в южных и центральных областях Украины
- 19:20 Снежная лавина ворвалась в ресторан швейцарского отеля: впечатляющие фото и видео
- 19:13 Оля Полякова похвасталась похудением дочери
- 19:12 В деле об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова всплыли новые детали
- 18:41 Похищенная убийцей ее родителей 13-летняя девочка сбежала от преступника, проведя в неволе три месяца
Вокруг проводницы поезда Николаев — Ивано-Франковск разгорелся языковой скандал (видео)
В сети разгорается новый скандал с поездом «Укрзалізниці». На сей раз его спровоцировала сотрудница вагона-ресторана поезда № 133/134 «Николаев — Ивано-Франковск», которая отказалась обслуживать военнослужащего ВСУ на украинском языке. На возмущение мужчины начальник поезда попытался оправдать свою подчиненную, заявив ему, что Николаев — русскоязычный город.
«Работница вагона-ресторана по требованию говорить на украинском языке заявила военному, что она «с Никалаева, а там все так гаварят». Из-за этого украинский защитник решил написать жалобу начальнику поезда. Тот признал, что сотрудница не прав, но пытался ее защитить: «у нас Николаев русскоязычный», — сообщили в Facebook-ресурсе MovaOnline.
Однако военный, семья которого пережила Голодомор и репрессии, отказался принимать эти доводы, заявив, что женщина работает в государственной компании, а потому пусть общается на украинском.
Впоследствии выяснилось, что «принципиальную» сотрудницу зовут Лилия Воронова.
Теперь военный, который, кстати, является уроженцем «русскоязычной» Луганщины, намерен добиваться ее увольнения.
В комментариях к видео украинцы поддержали военнослужащего.
«Молодец солдат. Поддерживаю», — написала Мария Иванченко.
«Когда в Украине начнут увольнять с работы с формулировкой „Несоответствие занимаемой должности“, и особенно с „хлебных“ должностей всех, кто не владеет, или не использует надлежащим образом государственный язык во время выполнения своих должностных обязанностей, вот тогда мы увидим какие-то изменения», — отметил пользователь Hinst Wild.
Напомним, ранее «Укрзалізниця» попала в скандал с поездами сообщением Харьков — Ковель, в котором пассажиры пережили самую холодную ночь в своей жизни, и Ужгород — Одесса, в котором с потолка начал течь кипяток.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...
Ветер: 2 м/с С
Давление: 744 мм