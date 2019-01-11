Вокруг проводницы поезда Николаев — Ивано-Франковск разгорелся языковой скандал (видео)

Общество

В сети разгорается новый скандал с поездом «Укрзалізниці». На сей раз его спровоцировала сотрудница вагона-ресторана поезда № 133/134 «Николаев — Ивано-Франковск», которая отказалась обслуживать военнослужащего ВСУ на украинском языке. На возмущение мужчины начальник поезда попытался оправдать свою подчиненную, заявив ему, что Николаев — русскоязычный город.

«Работница вагона-ресторана по требованию говорить на украинском языке заявила военному, что она «с Никалаева, а там все так гаварят». Из-за этого украинский защитник решил написать жалобу начальнику поезда. Тот признал, что сотрудница не прав, но пытался ее защитить: «у нас Николаев русскоязычный», — сообщили в Facebook-ресурсе MovaOnline.

Однако военный, семья которого пережила Голодомор и репрессии, отказался принимать эти доводы, заявив, что женщина работает в государственной компании, а потому пусть общается на украинском.

Впоследствии выяснилось, что «принципиальную» сотрудницу зовут Лилия Воронова.

Теперь военный, который, кстати, является уроженцем «русскоязычной» Луганщины, намерен добиваться ее увольнения.

В комментариях к видео украинцы поддержали военнослужащего.

«Молодец солдат. Поддерживаю», — написала Мария Иванченко.

«Когда в Украине начнут увольнять с работы с формулировкой „Несоответствие занимаемой должности“, и особенно с „хлебных“ должностей всех, кто не владеет, или не использует надлежащим образом государственный язык во время выполнения своих должностных обязанностей, вот тогда мы увидим какие-то изменения», — отметил пользователь Hinst Wild.

Напомним, ранее «Укрзалізниця» попала в скандал с поездами сообщением Харьков — Ковель, в котором пассажиры пережили самую холодную ночь в своей жизни, и Ужгород — Одесса, в котором с потолка начал течь кипяток.

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