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Популярная соцсеть попала в скандал из-за Крыма
Посольство Украины в Великобритании потребовало от руководства социальной сети Twitter заблокировать профиль представительства российского внешнеполитического ведомства (МИД России) в аннексированном Симферополе. Дипломатов возмутил тот факт, что Twitter верифицировал представительство МИДа, присвоив ему так называемую синюю отметку. Такое поведение соцсети они сочли неприемлемым.
«Ми направили официальную жалобу в техническую поддержку Twitter. Это абсолютно неприемлемо — давать синюю отметку так называемому МИД России в оккупированном Крыму. Россия незаконно аннексировала Крым, военизировав его и грубо нарушив права людей. Twitter должен заблокировать этот акккаунт», — говорится в заявлении посольства Украины с хэштегом «CRIMEAISUKRAINE».
We have sent official complaint @TwitterSupport. It's absolutely unacceptable to give so called #Russia's MFA in occupied #Crimea a blue tick! RU illegally annexed Crimea, militarized it & commits gross violations of human rights. Twitter must block that account! #crimeaisukraine pic.twitter.com/CGGQ9RFBem— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 10 января 2019 г.
Напомним, ранее журналисты CNN назвали Симферополь российским городом, однако после реакции украинских дипломатов ошибка была исправлена.
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