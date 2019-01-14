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Россия может сорвать выборы в Украине: сделано важное предупреждение
Решение Украины закрыть избирательные участки на территории РФ и не допускать российских наблюдателей на выборы было правильным. У оккупанта пропадает гибридный инструментарий ставить под сомнение неприемлемый для Москвы результат выборов в Украине. Об этом в интервью «ФАКТАМ» координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин.
Тем не менее, не исключаются как инсинуации от российских официальных лиц, так и мощнейшие информкампании по дискредитации итогов выборов в Украине.
В подтверждение своих слов эксперт сообщил, что группа «Информационное сопротивление» уже фиксировала попытку внедрения российской агентуры в состав общественных организаций, которые будут наблюдать за выборами и развивать нужную Кремлю волну".
Поэтому, в самом крайнем случае (когда в Кремле поймут, что их протеже терпят поражение) Россия может попытаться вообще сорвать выборы, осуществив военную провокацию. С последующим обвинением, естественно, украинской стороны, чтобы Украина потом ввела военное положение.
«Опыт после открытого акта агрессии против украинских кораблей в Керченском проливе у них (россиян. Ред.) есть. После введения военного положения последует перенос выборов», — спрогнозировал возможное развитие событий Карин.
Другие прогнозы эксперта читайте в его интервью «ФАКТАМ» «В России дали понять, что с Крымским мостом не все в порядке».
Напомним, стало известно, чем грозит Украине приход к власти пророссиийских сил.
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