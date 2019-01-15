Общество

Паспорт Украины, видимо, не выбрасывал: журналист рассказал о показательной беседе с жителем Макеевки

Житель оккупированной Макеевки на отдыхе в Египте рассказал о жизни в «ДНР» и о своих впечатлениях о «бандеровском» Киеве. Макеевчанин беседовал с журналистом Денисом Поповичем.

В Facebook Попович пишет, что мужчина, как только узнал, что его собеседники из Киева, сразу ушел. Но перед этим успел сообщить, что жизнь на оккупированном Донбассе, в принципе, нормальная, в частности, в Макеевке, где не стреляют. Судя по тому, что он отдыхал в Египте, паспорт макеевчанин сохранил украинский.

«По всей видимости, житель Макеевки, несмотря на счастливую жизнь в «молодой республике», предпочел не расставаться с украинскими документами, позволяющими ему отдыхать за границей. Ведь в Египет его скорее пропустили бы по ветеринарному паспорту, чем по паспорту «гражданина «ДНР», — отмечает Попович.

Послушав рассказ очевидца, Попович сделал вывод, что так называемый «заместитель командующего минобороны ДНР» Эдуард Басурин, который постоянно на сепаратистских телеканалах говорит, что ВСУ засыпают Донбасс тоннами снарядов и тысячами ракет, готовят химатаку на оккупированные территории, попросту врет.

Подписчики Поповича считают, что нельзя всех одной меркой мерять. Много людей из оккупированных территорий защищают Украину или помогают армиии в качестве волонтеров.

«Разное бывает… У меня вот друга из Макеевки (жили в общаге в одном блоке) рюкзак литров 100 лежит, нашивки хорошие и грамота за волонтерство. А сам Дима гражданин Канады и в Штатах работает», — пишет Андрей Кузьмин.

Напомним, по данным штаба ООС, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей военные формирования так называемых «армий ЛДНР» насчитывают 32 тысячи человек, из которых 11 тысяч являются российскими военнослужащими.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подготовил план по возвращению Донбасса под контроль Украины.

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