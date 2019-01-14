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Ветер и вьюга: жителей Киева предупредили об ухудшении погоды
В Киеве в течение ближайших часов ожидают резкое ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют снегопады и ветер.
Так, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщают, что в течение ближайших двух часов и до конца суток понедельника, 14 января, в столице ожидаются порывы ветра до 15−20 метров в секунду и метели. Такая же погода прогнозируется ближайшей ночью, а также утром во вторник, 15 января. «Уровень опасности — желтый», — предупреждают в ГосЧС.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», снег и мокрый снег принесет в Украину атмосферный фронт северного циклона Florenz. Синоптик Наталья Диденко, также спрогнозировавшая снег в Киеве 14 января, утверждает, что 15 января обойдется без существенных осадков. Температура ближайшей ночью -3−5 градусов, днем во вторник — от -2 до -4 градусов. По ее прогнозам, 17−18 января в Киеве потеплеет, а очередное похолодание придет с 21 января.
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