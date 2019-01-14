- 15:52 Неизвестные пытались убить топ-чиновника «Харьковоблэнерго»: детали происшествия
- 15:48 «Ювентус» представил линию повседневной одежды
- 15:47 "Один в каное" выпустили первый клип: впечатляющее видео
- 15:20 В доме престарелых в Днепропетровской области обвалилась крыша: детали и фото с места ЧП
- 15:12 В Киеве от гриппа умер врач
- 15:08 В деле о поджоге здания Союза венгров в Ужгороде появился важный фигурант
- 14:59 Стали известны соперницы украинских теннисисток на Кубке Федерации
- 14:58 Меган Маркл проговорилась о сроке своей беременности
- 14:55 Арендатора кинотеатра «Киев» будут искать на открытом конкурсе
- 14:55 Приковали к перилам: в Киеве изощренным способом ограбили прохожего
"Один в каное" выпустили первый клип: впечатляющее видео
Известная украинская группа «Один в каное», песня которой «Иконы» вошла в список любимых композиций Петра Порошенко, презентовала новый клип «У мене немає дому». Впечатляющая видео работа стала первой за последние 9 лет существования коллектива.
«Задумка клипа заключается в том, что мальчик из-за разногласий с родителями решает уйти из дома. По дороге он встречает своих воображаемых друзей, с которыми путешествует по местам, полными детских фантазий. Местами, где реальность тесно переплетается с вымыслом, а прошлое — с будущим. Но оказывается, что даже у воображаемых друзей есть свой дом, куда им пора возвращаться, и в конце концов их путешествие — это замкнутый круг, который снова приводит мальчика к знакомому дому. В клипе много архетипов, трактовок и возможных исходов», — рассказала вокалистка коллектива Ирина Швайдак.
Режиссером клипа стал Владимир Власенко. В конце марта группа планирует весенний тур по городам Украины, в рамках которого представит песни из нового альбома.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Алла Пугачева выпустила новую мощную песню.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».
Ветер: 4 м/с Ю-3
Давление: 725 мм