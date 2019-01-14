Шоу-бизнес

"Один в каное" выпустили первый клип: впечатляющее видео

Известная украинская группа «Один в каное», песня которой «Иконы» вошла в список любимых композиций Петра Порошенко, презентовала новый клип «У мене немає дому». Впечатляющая видео работа стала первой за последние 9 лет существования коллектива.

«Задумка клипа заключается в том, что мальчик из-за разногласий с родителями решает уйти из дома. По дороге он встречает своих воображаемых друзей, с которыми путешествует по местам, полными детских фантазий. Местами, где реальность тесно переплетается с вымыслом, а прошлое — с будущим. Но оказывается, что даже у воображаемых друзей есть свой дом, куда им пора возвращаться, и в конце концов их путешествие — это замкнутый круг, который снова приводит мальчика к знакомому дому. В клипе много архетипов, трактовок и возможных исходов», — рассказала вокалистка коллектива Ирина Швайдак.

Режиссером клипа стал Владимир Власенко. В конце марта группа планирует весенний тур по городам Украины, в рамках которого представит песни из нового альбома.

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