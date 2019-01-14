Украина

ВСУ получат ударные турецкие беспилотники: что об этом известно

Турецкие ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, основная задача которых — разведка, существенно усилят обороноспособность Украины. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

По словам военных, сейчас у украинской армии вообще нет такого типа БПЛА, и он существенно усилит обороноспособность Украины.

«Контракт пока закрыт. Эти ударные беспилотники закупил „Укроборонпром“, они точно пойдут в Вооруженные силы, но в какие рода войск они попадут, пока нет информации», — цитирует заявление командования ВС УНИАН.

Bayraktar TB2 имеет полезную боевую нагрузку в 150 кг, может нести на себе небольшое ракетное вооружение, но одна из основных его задач — это разведывательные цели, поскольку он имеет большую дальность применения.

В командовании отметили, что перед тем, как этот беспилотник попадет в войска, операторы этих дронов должны пройти соответствующую подготовку.

Напомним, 12 января президент Порошенко заявил о подписании соглашения о закупке для ВСУ ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Порошенко отметил, что соглашение между государственной компанией «Укрспецэкспорт», входящей в состав государственного концерна «Укроборонпром», и турецкой компанией Baykar Makina является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что передача Украине американских противотанковых ракет Javelin и снайперских системы Model M107A1 также положительно отразилась на обороноспособности украинской армии.

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