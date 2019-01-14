Дело Труханова: с отменой онлайн-трансляции процесс ускорился

Общество

В понедельник, 14 января, Малиновский районный суд Одессы приступил к изучению письменных доказательств в деле о покупке завода «Краян» под так называемую европейскую мэрию. Основной фигурант — мэр города Геннадий Труханов, на скамье подсудимых также ряд должностных лиц, обвиняемых в завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

За несколько часов судьи успели «отработать» тысячи страниц. Наблюдатели шутят: таким темпам способствовало, очевидно, прекращение онлайн-трансляции заседаний. Ее отменили на неопределенное время, начиная с заседания 14 января.

Напомним, поначалу в суде утверждали, что «для такой трансляции нет технической возможности». Однако после суд озвучил другую причину: «С учетом мнения всех участников уголовного производства, онлайн-трансляция заседаний проводиться не будет».

Как бы то ни было, сегодня исследовано 10 томов письменных доказательств из заявленных стороной обвинения 67 томов.

В Центре противодействия коррупции сегодняшнее заседание Малиновского райсуда назвали «реактивным».

«Оцените реактивность одесских судей… Для сравнения: Голосеевский суд Киева с октября 2016 года по делу прокурора Кулика рассмотрел аж 3 тома», — отметили в центре.

Наблюдатели отмечают, что «в суде явно торопятся, вероятно, есть такое ЦУ».

Напомним, дело о покупке здания «Краяна» Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать по существу 1 ноября, а 22 декабря прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили зачитывать обвинительный акт. В ходе судебного разбирательства планируется допросить более 110 свидетелей.

Мэр Одессы после одного из заседаний суда оттолкнул журналиста Радио Свобода, пытавшегося задать ему вопрос. По этому инциденту полиция начала уголовное расследование.



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