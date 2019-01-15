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В Украине рассказали, как Лукашенко готовится к агрессивному давлению со стороны России
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры в Минске с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком. Об этом сообщили на сайте президента Беларуси.
В ходе переговоров, как следует из видео на сайте президента Беларуси, Лукашенко просил Медведчука поделиться «информацией и о политике, этой внутренней политической кухне, которая сейчас разворачивается», а также «как-то сориентировать в этой ситуации» его.
По мнению украинского политического эксперта Игоря Тышкевича, Лукашенко интересовали перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины, так как он этого зависит возможности Кремля осуществить агрессию в другую страну, которой может стать Беларусь, сообщает ТСН.
«Пока Россия занята Украиной и пока конфликт находится в горячей внешнеполитической фазе — пока он актуален на международной арене — возможности Кремля по решению белорусского вопроса ограничены. Кроме того, в худшем случае (например, резкое падение цен на нефть или обвал экономики) и больших шансах пророссийских партий пройти в Раду, Кремль может подыграть своим сторонникам в Украине и заявить о готовности к широкому компромиссу по Донбассу — даже вплоть до деоккупации», — утверждает эксперт.
По мнению Тышкевича, формат возможной игры Кремля Лукашенко надеется понять по поведению Медведчука, его посылам.
«Это, с одной стороны, информация для размышления и политического планирования, с другой, вопросы заработка, поскольку после урегулирования остро встанет вопрос восстановления экономики. Зная, что может произойти, можно спланировать приход на пока ещё оккупированные территории со своим бизнесом, с участием в инфраструктурных проектах», — считает эксперт.
Тышкевич уверен, что Лукашенко понимает, что «белорусский вопрос» может стать следующим для Кремля после «украинского» и поэтому в Минске продолжат зондировать почву, встречаться с разными силами, внимательно следить за событиями в Киеве.
Как писали «ФАКТЫ», после встречи с Медведчуком президент Беларуси Александр Лукашенко начал говорить о войне на Донбассе словами Путина. Так, он назвал ее «недоразумением, которое нужно заканчивать».
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