Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «недоразумением, которое нужно заканчивать» российскую агрессию на востоке Украины. Он также заявил, что подтверждает свою позицию о необходимости скорейшего урегулирования конфликта в Украине. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что объединение России и Беларуси — «не на повестке дня».

«Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», — цитируются слова Александра Лукашенко на официальном сайте президента Беларуси. Белорусский лидер заявил, что «лично болеет» из-за происходящего в Украине и добавил, что его «древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом».

«В начале этого конфликта, по нашим данным, а мы четко вели учет, до 150 тысяч человек хлынул поток из Украины. И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами. Хотя тогда было непросто. Но, слава богу, все обошлось. Кто-то назад вернулся, кто-то ездит туда-сюда, а кто-то обосновался, живет и работает здесь как наши близкие, родные люди», — заявил Александр Лукашенко.

Об этом шла речь во время встречи белорусского президента с кумом Путина Виктором Медведчуком. На сам факт этой встречи украинцы достаточно резко отреагировали в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кремль будет продолжит давить на президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы заставить его согласиться на валютный союз с Россией, что обеспечит Владимиру Путину возможность избраться на пятый срок президентом нового Союзного государства.

Тем временем на «Эхо Москвы» журналисты провели опрос среди своей аудитории и выяснили, кого бы слушатели хотели видеть «у руля» союзного государства: большинство респондентов отдали свое голоса за президента Беларуси Александра Лукашенко.

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