- 16:56 В Украине увеличилось число регионов, где ограничено движение транспорта
- 16:27 Кремль давит: в России рассказали, зачем Путину союз РФ и Беларуси
- 16:25 Стало известно о гибели украинского моряка в Балтийском море: первые детали
- 16:24 Ислам или штраф: украинец, которому грозила смертная казнь, рассказал о тюрьме в Иране
- 16:21 Биатлон в Оберхофе: видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубка мира
- 16:10 Сколько стоит политическая реклама на украинском ТВ: опубликована инфографика
- 16:07 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн мужской спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
- 16:06 Пугачевой и Галкину предсказали расставание
- 15:59 Томос для Украины: названы церкви, которые не признают главу ПЦУ Епифания
- 15:54 Украину накрыла магнитная буря: чем это грозит
Кремль давит: в России рассказали, зачем Путину союз РФ и Беларуси
В наступившем году Кремль продолжит давить на президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы заставить его согласиться на валютный союз с Россией. Это обеспечит Владимиру Путину возможность избраться на пятый срок президентом нового Союзного государства. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил российский журналист, публицист, обозреватель и ведущий программ на радиостанции «Коммерсантъ FM» и телеканале «Дождь» Константин Эггерт.
При этом, журналист считает, что шансы для этого на сегодня у хозяина Кремля невелики. Однако Москва проявляет настойчивость.
«Это потенциально гигантский вызов, прежде всего, для стран Центральной и Восточной Европы в эпоху, когда на Вашингтон надежды мало», — отмечает он.
Напомним, Кремль имеет несколько планов по захвату Беларуси, в том числе и путем создания Союзного государства. В конце прошлого года Лукашенко и Путин провели две встречи, на которых снова не пришли к единому мнению.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что поглощение Россией Беларуси Лукашенко может допустить только в одном варианте, к которому он шел при разработке Союзного договора: когда президентская власть в России ослабнет и когда путем объединения двух государств Лукашенко получит шанс возглавить это объединение. Пока этого шанса у него нет, он будет всеми силами противиться политической интеграции.
По заявлениям Лукашенко, вопрос об объединении Беларуси с Россией сегодня не стоит на повестке дня. Союз двух государств может развиваться только на равноправной основе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.
Ветер: 3 м/с C
Давление: 745 мм