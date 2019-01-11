Кремль давит: в России рассказали, зачем Путину союз РФ и Беларуси

Мир

В наступившем году Кремль продолжит давить на президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы заставить его согласиться на валютный союз с Россией. Это обеспечит Владимиру Путину возможность избраться на пятый срок президентом нового Союзного государства. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил российский журналист, публицист, обозреватель и ведущий программ на радиостанции «Коммерсантъ FM» и телеканале «Дождь» Константин Эггерт.

При этом, журналист считает, что шансы для этого на сегодня у хозяина Кремля невелики. Однако Москва проявляет настойчивость.

«Это потенциально гигантский вызов, прежде всего, для стран Центральной и Восточной Европы в эпоху, когда на Вашингтон надежды мало», — отмечает он.

Напомним, Кремль имеет несколько планов по захвату Беларуси, в том числе и путем создания Союзного государства. В конце прошлого года Лукашенко и Путин провели две встречи, на которых снова не пришли к единому мнению.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что поглощение Россией Беларуси Лукашенко может допустить только в одном варианте, к которому он шел при разработке Союзного договора: когда президентская власть в России ослабнет и когда путем объединения двух государств Лукашенко получит шанс возглавить это объединение. Пока этого шанса у него нет, он будет всеми силами противиться политической интеграции.

По заявлениям Лукашенко, вопрос об объединении Беларуси с Россией сегодня не стоит на повестке дня. Союз двух государств может развиваться только на равноправной основе.

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