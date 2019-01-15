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Происшествия

Поберегись: в Украине зафиксирована вторая смерть от кори с начала года

10:01 15 января 2019   48
Корь
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине корь продолжает убивать людей. Так, на второй неделе 2019 года от осложнений кори умер житель Житомирской области. Мужчине было 49 лет и у него не было ни одной прививки против кори.

С 28 декабря 2018 до 11 января 2019 корью в Украине заболели уже 5059 человек — 2042 взрослых и 3017 детей. В общих цифрах самые высокие показатели во Львовской, Винницкой, Ровенской, Черновицкой областях и Киеве, сообщили в Минздраве Украины.

Как отмечают врачи, чаще всего болеют дети, не получившие вторую дозу вакцины вовремя.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 1 января в Житомирской области от кори скончался двухлетний мальчик. Минздрав Украины инициировал кампанию по вакцинации от кори среди детей. «ФАКТЫ» выяснили у специалистов, можно ли делать ребенку прививку от кори во время эпидемии гриппа.

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