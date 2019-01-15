Ани Лорак подогрела слухи о романе с российским певцом

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая еще несколько дней назад провела время с мужем Муратом, с которым начала бракоразводный процесс, и дочерью Софией, разрушила миф о воссоединении семьи. На новых фото звезда демонстрирует, что вовсе не страдает от одиночества и прекрасно проводит время в компании звездных мужчин в Майами.

На странице в Instagram популярного российского певца Сергея Лазарева, с которым Каролина встретила Рождество и с которым ей приписывают роман, появилось новое фото. На нем звезды выглядят, как дружная счастливая семья — Ани Лорак улыбается, Сергей держит на руках Соню, которая строит им рожки. Для полной идиллии не хватает только сына Лазарева Никиты. На фото с ними также позирует Филипп Киркоров.

«Дружба в шоу-бизнесе существует! Наглядный пример! Люблю вас, мои друзья!» — подписал Лазарев фото.

Поклонники засыпали звезд комплиментами и в комментариях пишут, что Каролина и Лазарев смотрятся очень гармонично вместе и не верят в просто дружбу между ними. Они отмечают, что Сергей очень часто появляется рядом с Ани Лорак.

«Где Лорак, там и Лазарев „совсем случайно“ отдыхает. Где бы Лорак не была, и он там… Дружбой то не пахнет!», «Та поженитесь вы уже», — пишут в комментариях.

Старый Новый год Ани Лорак встретила со своим другом и крестным Сони Филиппом Киркоровым. Кумовья весело провели время и сфотографировались во время прогулки на улице.

«Отметили старый Новый год с любимым Крестным Филиппом», — подписала фото Каролина.

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