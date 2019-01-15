- 13:15 МАУ ужесточила правила провоза ручной клади: что изменилось (инфографика)
- 12:57 Основной целью было скомпрометировать «украинских бандеровцев», — блогер
- 12:49 Полиция рассказала подробности ночного побоища в Киеве (фото, видео 18+)
- 12:48 Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?
- 12:48 Стало известно, когда "Укрзалізниця" возобновит возврат билетов через интернет
- 12:46 Монатик показал редкое фото с женой на отдыхе
- 12:43 Где можно зарегистрироваться на пробное ВНО
- 12:40 Стало известно, сколько приходов УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
- 12:38 Крещение-2019: где в Киеве можно будет нырнуть в прорубь (карта)
- 12:29 Почему падение цен на украинских заправках приостановилось
Ани Лорак подогрела слухи о романе с российским певцом
Популярная украинская певица Ани Лорак, которая еще несколько дней назад провела время с мужем Муратом, с которым начала бракоразводный процесс, и дочерью Софией, разрушила миф о воссоединении семьи. На новых фото звезда демонстрирует, что вовсе не страдает от одиночества и прекрасно проводит время в компании звездных мужчин в Майами.
На странице в Instagram популярного российского певца Сергея Лазарева, с которым Каролина встретила Рождество и с которым ей приписывают роман, появилось новое фото. На нем звезды выглядят, как дружная счастливая семья — Ани Лорак улыбается, Сергей держит на руках Соню, которая строит им рожки. Для полной идиллии не хватает только сына Лазарева Никиты. На фото с ними также позирует Филипп Киркоров.
«Дружба в шоу-бизнесе существует! Наглядный пример! Люблю вас, мои друзья!» — подписал Лазарев фото.
Поклонники засыпали звезд комплиментами и в комментариях пишут, что Каролина и Лазарев смотрятся очень гармонично вместе и не верят в просто дружбу между ними. Они отмечают, что Сергей очень часто появляется рядом с Ани Лорак.
«Где Лорак, там и Лазарев „совсем случайно“ отдыхает. Где бы Лорак не была, и он там… Дружбой то не пахнет!», «Та поженитесь вы уже», — пишут в комментариях.
Старый Новый год Ани Лорак встретила со своим другом и крестным Сони Филиппом Киркоровым. Кумовья весело провели время и сфотографировались во время прогулки на улице.
«Отметили старый Новый год с любимым Крестным Филиппом», — подписала фото Каролина.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что звезда «Женского Квартала» Лера Товстолес выходит замуж за своего коллегу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…
Ветер: 5 м/с 3
Давление: 734 мм