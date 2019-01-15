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Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в поджоге здания в Киево-Печерской лавре (фото)

12:10 15 января 2019   218
Пожар в Киево-Печерской Лавре
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция Киева задержала подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской Лавры. Им оказался молодой человек без определенного места жительства. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

«Поджог здания на территории Киево-Печерской Лавры: подозреваемого задержали. Это — 24-летний мужчина без определенного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании», — написал он.

По словам Крищенко, при пожаре никто не пострадал. Было повреждено 400 квадратных метров площади.

«Установлено, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 194 УК. За поджог ему грозит до десяти лет лишения свободы», — написал начальник полиции Киева.

Как писали «ФАКТЫ», 14 января на территории Киево-Печерской Лавры произошло возгорание в одном из зданий. Огонь пожарные тушили несколько часов.

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