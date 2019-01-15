27.95 / 28.20 31.88 / 32.34
Киев: -2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Где можно зарегистрироваться на пробное ВНО

12:43 15 января 2019   21
ВНО
Инф. «ФАКТОВ»

До 31 января в Украине можно зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО). Ранее сообщалось, как в ВНО-2019 могут принять участие жители оккупированных территорий — Крыма и Донбасса.

Для того, чтобы пройти пробное тестирование, необходимо зарегистрироваться на одном из сайтов региональных центров оценивания качества образования.

Так, пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 16 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) — 23 марта. В день проведения пробного ВНО можно пройти тест по одному из предметов. А результаты оценивания опубликуют 22 и 29 марта соответственно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», регистрация на пробное ВНО в Украине началась 8 января 2019 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...

Киев
-2

Ветер: 5 м/с  3
Давление: 734 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины