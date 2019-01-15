Общество

Где можно зарегистрироваться на пробное ВНО

До 31 января в Украине можно зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО). Ранее сообщалось, как в ВНО-2019 могут принять участие жители оккупированных территорий — Крыма и Донбасса.

Для того, чтобы пройти пробное тестирование, необходимо зарегистрироваться на одном из сайтов региональных центров оценивания качества образования.

Так, пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 16 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) — 23 марта. В день проведения пробного ВНО можно пройти тест по одному из предметов. А результаты оценивания опубликуют 22 и 29 марта соответственно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», регистрация на пробное ВНО в Украине началась 8 января 2019 года.



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